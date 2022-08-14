Sudan Ordu Komutanı Burhan, siyasi taraf tutmayacağı sözü verdi - Son Dakika
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Sudan Ordu Komutanı Burhan, siyasi taraf tutmayacağı sözü verdi

14.08.2022 22:30
Sudan Ordu Komutanı Burhan, siyasi taraf tutmayacağı sözü verdi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, silahlı kuvvetlerin belli bir partinin ve siyasi oluşumun yanında değil yalnızca Sudan halkının tercihlerinin yanında yer alacağını söyledi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, silahlı kuvvetlerin belli bir partinin ve siyasi oluşumun yanında değil yalnızca Sudan halkının tercihlerinin yanında yer alacağını söyledi.

Burhan, Sudan'ın kuzeyinde yer alan Nil Nehri eyaletindeki Şendi şehrinde, Silahlı Kuvvetlerin kurulmasının 68'inci yıl dönümü münasebetiyle konuşma yaptı.

Bu yıl dönümünün halk ile ordu arasında birlikle aşılabilecek büyük zorlukların görüldüğü bir zamana denk geldiğini belirten Burhan, bu yılki kutlamaların silahlı kuvvetlerin ulusal tercihlerinden yana olduğunu teyit etmek için yapıldığını vurguladı.

Burhan, siyasi gruplara ülke koşullarının daha fazla parçalanma ve siyasi çekişmeye tahammül edemeyeceği uyarısı yaparak, bu hassas aşamada herkesi ulusal sorumluluklarını üstlenmeye davet etti.

Silahlı kuvvetlerin belli bir partinin ve siyasi oluşumun yanında yer almayacağının ancak "Aralık 2018 Devriminin" özgürlük, barış ve adalet sloganlarını gerçekleştirmeyi göz önünde bulundurarak yalnızca Sudan halkının tercihlerinin yanında yer alacağının altını çizen Burhan, siyasi krizin çözümüne yönelik başlatılan girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Egemenlik Konseyi Başkanı, son günlerdeki sağanak yağışlardan etkilenen vatandaşların yaşadığı zorluklara değinerek, selden etkilenenlere gerekli desteği sağlama sözü verdi.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta, kuzeydeki Nil Nehri ile güneydeki Beyaz Nil eyaletlerinde seller nedeniyle binlerce evin kullanılamaz hale geldiğini ve yolların çöktüğünü belirterek, iki eyalette 51 kişinin sulara kapılarak can verdiğini onlarca kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ordu, seçimler olmadan iktidarı bırakmamakta ısrarcı

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Burhan, 4 Temmuz'da, sivil güçlerin sivil bir hükümet üzerinde anlaşmaya varabilmesi için askerin, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen siyasi müzakerelerden çekildiğini duyurmuştu.

Burhan, sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyinin feshedileceğini ve güvenlik ve savunmadan sorumlu olacak Yüksek Savunma Konseyi kurulacağını bildirmişti.

Askeri liderler, iktidarı 2023'te seçilmiş hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.

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Sudan'da sel felaketi Sudan'da sel felaketi Sudan'daki sellerde 51 kişi öldü, binlerce kişi evsiz kaldı Sudan'daki sellerde 51 kişi öldü, binlerce kişi evsiz kaldı
Kaynak: AA

Nil Nehri, Sudan, Ordu, Güncel, Son Dakika

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