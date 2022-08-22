Sudan Ordu Komutanı Burhan: "Geçiş döneminin 3 yılı siyasi çekişmelerle boşa gitti" - Son Dakika
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Sudan Ordu Komutanı Burhan: "Geçiş döneminin 3 yılı siyasi çekişmelerle boşa gitti"

22.08.2022 13:28
Sudan Ordu Komutanı Burhan: "Geçiş döneminin 3 yılı siyasi çekişmelerle boşa gitti"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinde geçiş döneminin üç yılının siyasi çekişmelerle boşa gittiğini söyledi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinde geçiş döneminin üç yılının siyasi çekişmelerle boşa gittiğini söyledi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, seller nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Beyaz Nil ve Cezire eyaletlerini ziyaret etti.

Burhan, burada yaptığı açıklamada, ülkede devam eden siyasi çekişmelerden üzüntü duyduğunu belirterek, "Geçiş döneminin 3 yılı siyasi çekişmelerle boşa gitti. Vatandaşların gerçek sorunlarına dikkat edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Selzedelere gerekli destek sağlanacak"

Burhan, seller nedeniyle afet bölgesi ilan edilen Menagil'deki selzedelere hükümetin gerekli desteği sağlayacağını vurguladı.

Hükümetin, sağanak yağışların ve selin etkilerini önlemek için iç ve dış seferberlik kampanyası ilan ettiklerini açıklayan Burhan, Silahlı Kuvvetler Mühendisler Birliğine, mühendislik çalışmalarına devam etmeleri ve etkilenen vatandaşlara gıda yardımı ulaştırmaları talimatını verdiğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu, sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Ülkede, hazirandan bu yana sellerde 79 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi, ülkedeki şiddetli yağışlardan 136 bin kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

Burhan, 14 Ağustos'ta Nil Nehri eyaletinde selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, selzedelere gerekli desteği sağlama sözü vermişti.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

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Kaynak: AA

Sudan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Ordu Komutanı Burhan: 'Geçiş döneminin 3 yılı siyasi çekişmelerle boşa gitti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan Ordu Komutanı Burhan: "Geçiş döneminin 3 yılı siyasi çekişmelerle boşa gitti" - Son Dakika
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