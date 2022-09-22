Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "BMGK'de kapsamlı reforma gidilmeli"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kapsamlı reforma gidilmesi gerektiğini belirterek, Sudan'ın, Güvenlik Konseyi reformu konusunu Afrika'nın ortak tutumu çerçevesinde ele aldığını söyledi.

BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerine katılan Burhan, burada yaptığı konuşmada, Sudan'da barışı sağlama ve geçiş döneminin sonunda adil ve şeffaf seçimler yoluyla tüm Sudanlıları temsil eden demokratik bir geçişi ve barışçıl geçiş mekanizmalarını güçlendirme taahhütlerine bağlı olduklarını ifade etti.

-"Sivillerin önünü açmak için diyalogdan çekildik"

Burhan, sivillerin diyalog ve istişarelerine tam fırsat tanımak için silahlı kuvvetlerin Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen siyasi müzakerelerden çekildiğini ve iktidarda yer almama kararı aldıklarını belirterek, ulusal uzlaşı için 3'lü mekanizmaya her türlü desteği verdiklerini, diyalog sürecinden umutlu olduklarını dile getirdi.

Sudan'ın, sıkıntılı ekonomik şartlarda sığınmacılara kapılarını açmayı, kıt kaynaklarını paylaşmayı ve onlara koruma sağlamayı sürdürdüğünü söyleyen Burhan, onlarca yıldır Afrika'nın farklı bölgelerinden gelen milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığı için BM kuruluşlarının, bağışçıların, dost ve kardeş ülkelerin insani yardım ve destek görevini sağlamaları gerektiğini aktardı.

-"Sudan, bölgesel ve uluslararası düzeyde gıda güvenliğini sağlayabilir"

Burhan, "Enerji ve gıdadaki yüksek fiyat artışı krizi daha fazla uluslararası iş birliğini gerektiriyor ve bu bağlamda Sudan'ın bölgesel ve uluslararası düzeyde gıda güvenliğini sağlamaya yetkin olduğunu teyit ediyoruz. Bu platformdan BM'yi, tarımsal teknoloji transferi, kapasite geliştirme ve tarımsal araştırma merkezlerine destek yoluyla Sudan'ın bunu başarma çabalarını desteklemeye çağırıyoruz." dedi.

-"BM Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı reforma gidilmeli"

Burhan, ülkesinin bölgede ve kıtada barış, istikrar ve kalkınmaya olan desteğinden, Güney Sudan, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Çad ve Libya'da bu konularda oynadığı rollerden bahsederek, "Sudan, terör, insan ticareti, sınır ötesi suç ve organize suçla mücadele alanında büyük çaba sarf etmiştir. Sudan, bu konuda tüm ilgili ülke ve kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır." diye konuştu.

BMGK'deki yapılanmada köklü değişikliğe gidilmesi gerektiğini anlatan Burhan, "BMGK'de kapsamlı reforma gidilmeli. Sudan, Güvenlik Konseyi reformu konusunu Afrika'nın ortak tutumu çerçevesinde ele alıyor." ifadelerini kullandı.

Burhan, uluslararası toplum, kardeş ve dost ülkelerden Paris 2020 ve Berlin 2021 toplantılarında verdikleri sözleri yerine getirmesini ve Sudan'ın sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasına engel teşkil eden dış borçlarının affedilmesi konusunda üzerine düşeni yapmasını talep etti.

Sudan'a en zor koşullarda yardım ve destek olan dost ülkelere teşekkür eden Burhan, BM ve uluslararası topluma ve Sudan'ın dostlarına daha fazla dayanışma ve destek çağrısı yaptı.