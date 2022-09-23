Sudan Ordu Komutanı Burhan: "Seçimde aday olmayacağım" - Son Dakika
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Sudan Ordu Komutanı Burhan: "Seçimde aday olmayacağım"

23.09.2022 17:42
Sudan Ordu Komutanı Burhan: "Seçimde aday olmayacağım"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, geçiş döneminin sonunda yapılacak seçimlerde aday olmak istemediğini belirtti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, geçiş döneminin sonunda yapılacak seçimlerde aday olmak istemediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere gittiği New York'ta Burhan, Associated Press (AP) haber ajansına mülakat verdi.

Ülkede seçimlerin ne zaman yapılacağı ile ilgili kesin tarih söylemeyen Burhan, "Kendimi aday olarak öne çıkarmak gibi bir arzum yok. Bu mevkide devam etmek de istemiyorum." dedi.

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri müdahaleye karşı, o günden bu yana devam eden ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili Burhan, şunları kaydetti:

"Kimse protestocuları tasvir edildiği şekilde öldürmüyor. Protestocular, polisle çatışıyor ve polis kamu malını korumak için yasalara göre muamele ediyor."

Burhan, seçilmiş bir hükümet kurulduğunda, silahlı kuvvetlerin daha yüksek bir statüyü korumak yerine kurulacak hükümetin bir kurumu olacağını belirterek, seçimlerin tarihinin belirlenmesi için siyasi grupların anlaşması gerektiğini ve bunda ordunun hiçbir rolü olmadığını vurguladı.

Burhan, "Sudan'a yardım sözü verenler var, ama sözlerini tutmadılar. Bu dış aktörlerden çok destek sözü geldi ama ne yazık ki bu yardım siyasi amaçlarla kesildi." dedi.

Ordu, seçimler olmadan iktidarı bırakmamakta ısrarcı

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 4 Temmuz'da, sivil güçlerin sivil bir hükümet üzerinde anlaşmaya varabilmesi için askerin, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen siyasi müzakerelerden çekildiğini duyurmuştu.

Askeri liderler, iktidarı 2023'te seçilmiş hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, New York, Sudan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Ordu Komutanı Burhan: 'Seçimde aday olmayacağım' - Son Dakika

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