Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi: "Etiyopya ile savaş istemiyoruz, saldırılara karşılık verebilecek güçteyiz" - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi: "Etiyopya ile savaş istemiyoruz, saldırılara karşılık verebilecek güçteyiz"

16.01.2021 01:51
Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi:

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Muhammed el-Feki Süleyman, "Güvenlik ve Savunma Konseyi, Addis Ababa ile savaşa onay vermedi.

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Muhammed el-Feki Süleyman, "Güvenlik ve Savunma Konseyi, Addis Ababa ile savaşa onay vermedi. Etiyopya ile savaş istemiyoruz, saldırılara karşılık verebilecek güçteyiz." dedi.

Süleyman, Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın başkent Hartum'daki merkezinde, Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan gerginlik hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Güvenlik ve Savunma Konseyinin Addis Ababa ile savaşa onay vermediğini aktaran Süleyman, "Etiyopya ile savaş istemiyoruz, saldırılara karşılık verebilecek güçteyiz." diye konuştu.

Etiyopya ile yaşanan gerginliğin net anlaşılması için Ortadoğu ve Afrika turuna çıkacaklarını belirten Süleyman, krizi çözmenin tek yolunun iki ülkenin sınırların belirlenmesi için oluşturduğu teknik komitenin toplantılarını sürdürmesi olduğunu söyledi.

Süleyman, "Etiyopya'dan Sudan'ın Katran ve Havr Ömer bölgelerinden çekilmesini talep ettik. Buralara girmek istersek bunu yaparız ancak gerginliği tırmandırmak istemiyoruz. Bu iki bölgeyi geri almak için siyasi ve diplomatik mücadelemiz sürecek. Sudan ordusu ise Etiyopya sınırında konuşlandığı yerleri terk etmeyecek." ifadelerini kullandı.

"Sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik

Sudan-Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve Etiyopya jetlerinin 12 Ocak'ta anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da arttı. Sudan, 13 Ocak'ta Etiyopya'ya ait askeri helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış, ertesi gün Etiyopya sınırındaki hava sahasını sivil uçuşlara kapatmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 31 Aralık 2020'de Sudan ordusunun, Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesinde gasbedilen tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Addis Ababa, Etiyopya, Savaş, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi: 'Etiyopya ile savaş istemiyoruz, saldırılara karşılık verebilecek güçteyiz' - Son Dakika


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