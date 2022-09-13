Sudan'da ağırı yağış ve seller nedeniyle okulların açılması 2 hafta ertelendi

Sudan Eğitim Bakanı Mahmud Sirrulhatem el-Huri, aşırı yağışlar ve sellerin zarar verdiği okullardaki tadilatların gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretimin başlangıcının 2 Ekim'e ertelendiğini açıkladı.

Bakan Huri, yaptığı açıklamada, sellerde 623 okulun zarar gördüğünü, okulların eğitim öğretime hazır hale getirilebilmeleri amacıyla bu kararın alındığını ifade etti.

Huri, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretimin başlangıcının 2 Ekim'e ertelendiğini söyledi.

Sudan'da devam eden sağanağın yol açtığı seller nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil, sellerde ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise Sudan'daki 18 eyaletten 15'inde sağanak ve selden etkilenenlerin sayısının 226 bine yükseldiğini duyurmuştu.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.