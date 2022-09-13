Sudan'da ağırı yağış ve seller nedeniyle okulların açılması 2 hafta ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan'da ağırı yağış ve seller nedeniyle okulların açılması 2 hafta ertelendi

13.09.2022 18:52
Sudan'da ağırı yağış ve seller nedeniyle okulların açılması 2 hafta ertelendi

Sudan Eğitim Bakanı Mahmud Sirrulhatem el-Huri, aşırı yağışlar ve sellerin zarar verdiği okullardaki tadilatların gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretimin başlangıcının 2 Ekim'e ertelendiğini açıkladı.

Sudan Eğitim Bakanı Mahmud Sirrulhatem el-Huri, aşırı yağışlar ve sellerin zarar verdiği okullardaki tadilatların gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretimin başlangıcının 2 Ekim'e ertelendiğini açıkladı.

Bakan Huri, yaptığı açıklamada, sellerde 623 okulun zarar gördüğünü, okulların eğitim öğretime hazır hale getirilebilmeleri amacıyla bu kararın alındığını ifade etti.

Huri, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretimin başlangıcının 2 Ekim'e ertelendiğini söyledi.

Sudan'da devam eden sağanağın yol açtığı seller nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil, sellerde ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise Sudan'daki 18 eyaletten 15'inde sağanak ve selden etkilenenlerin sayısının 226 bine yükseldiğini duyurmuştu.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

YORUMLAR
500
Sudan polisi, cumhurbaşkanlığına yürümek isteyen göstericileri gaz bombasıyla dağıttı Sudan polisi, cumhurbaşkanlığına yürümek isteyen göstericileri gaz bombasıyla dağıttı Batılı ülkeler, Sudanlı taraflara sivillerin liderliğinde demokrasiye geçiş çağrısı yaptı Batılı ülkeler, Sudanlı taraflara sivillerin liderliğinde demokrasiye geçiş çağrısı yaptı
Kaynak: AA

Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da ağırı yağış ve seller nedeniyle okulların açılması 2 hafta ertelendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 YouTube'den kullanıcıları çıldırtacak hamle! Artık video öncesi 2 yerine 5 reklam gösterilecek
17:41 Koşmasına rağmen otobüsü yakalayamayan adamı motosikletine alarak otobüse yetiştirdi: İnşallah bir hayır duası eder
17:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyada gündem olan 'Sakarya' gafı!
17:46 Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
18:02 AB, Suriyelilerin geri dönüşünü desteklediği ifade etti! Amasını da belirtti
17:23 Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma
17:17 Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"
17:36 Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi
17:03 Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Sosyal konut projesinde emekliler ve gençlere yüzde 20'şer pay ayrıldı
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 18:52:40. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan'da ağırı yağış ve seller nedeniyle okulların açılması 2 hafta ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement