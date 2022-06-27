Sudan, Etiyopya'daki büyükelçisini çağırdı - Son Dakika
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Sudan, Etiyopya'daki büyükelçisini çağırdı

27.06.2022 17:45
Sudan, Etiyopya'daki büyükelçisini çağırdı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 7 Sudan askeri ve bir vatandaşının Etiyopya ordusu tarafından sınır hattından kaçırılarak infaz edildiği açıklamasının ardından Addis Ababa'daki büyükelçisini geri çağırdı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 7 Sudan askeri ve bir vatandaşının Etiyopya ordusu tarafından sınır hattından kaçırılarak infaz edildiği açıklamasının ardından Addis Ababa'daki büyükelçisini geri çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan'ın Addis Ababa Büyükelçisi Cemal eş-Şeyh, istişare amacıyla ülkesine, Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Yibeltal Aemro da, "insanlık dışı" söz konusu davranışın kınanması için Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlık, "ülkenin egemenliği ve vatandaşlarının onurunu korumak için" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve ilgili uluslararası kuruluşlara resmi şikayet sürecini başlattı.

Öte yandan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın gerginliğin had safhada olduğu sınır hattına hareket ettiği belirtildi.

Sudan Silahlı Kuvvetleri, dün, 22 Haziran'da topraklarından kaçırılan 7 asker ve bir sivilin Etiyopya ordusu mensuplarınca infaz edildiğini açıklamıştı.

Sudan ordusu, doğu komşusu Etiyopya'nın yaptıklarına uygun şekilde mukabelede bulunulacağını bildirmişti.

İki ülke arasında verimli topraklarıyla bilinen Faşaka sınır bölgesinde, karşılıklı sınır ihlalleri ve tacizler yaşanıyor.

Etiyopya'nın kuzeyinde bulunan Tigray'da yaşanan çatışmalar ve Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Afrika'nın en büyük barajı Hedasi nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim sürüyor.

Taraflar, ihtilaflı Faşaka bölgesinde zaman zaman sıcak çatışmaya giriyor.

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Kaynak: AA

Addis Ababa, Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

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