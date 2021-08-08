Sudan Etiyopya'daki elçisini çekti - Son Dakika

Sudan, bazı üst düzey Etiyopyalı yetkililerin, ülkenin kuzeyindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile hükümet arasındaki çatışmaları sona erdirmek için Hartum'un yaptığı diyalog çağrısını reddetmesi sonrası bu ülkedeki büyükelçisini geri çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopyalı yetkililerin, Sudan'ın Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesindeki çatışmalarda rolü olduğu ve işgal iddiası, Etiyopya'nın Sudan ile ilişkilerinde gerçeklerin dışına çıktığı ve asılsız iddiaları yaydığı uygulamalarının bir devamıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Etiyopyalı üst düzey yetkililerin Sudanla ilgili açıklamaları ve Tigray'daki çatışmaların sona erdirilmesine destek önerisinin reddedilmesi sebebiyle Addis Ababa Büyükelçisi Cemal eş-Şeyh'in istişare amacıyla geri çağırıldığı belirtildi.

İletişimin, iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi ve anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesinde temel olduğu ve Sudan'ın girişiminin "bölgesel barış ve güvenliğe olan bağlılığının bir parçası" olduğu ifade edilen açıklamada, Sudan'ın çabalarının sorumluluğu nedeniyle durmadığı ve Etiyopya'daki çatışmaya çözüm bulmayı sürdüreceği kaydedildi.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray sorunu

Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, 5 Ağustos'ta, Sudan'ın ara buluculuk teklifinin şu an için zor olduğunu bildirmişti.

Sudan askerlerinin Etiyopya topraklarına girdiğini belirten Seyoum, söz konusu ülke ile ilişkilerin sıkıntılı olduğuna dikkati çekmişti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, 4 Ağustos'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Etiyopya hükümeti ile TPLF arasında diyalog çağrısı yapmıştı.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da bölgenin başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

TPLF, Addis Ababa hükümetinin, başlattığı askeri operasyonla etnik temizlik yaptığını ileri sürüyor.