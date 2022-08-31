Sudan, Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı - Son Dakika
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Sudan, Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

31.08.2022 00:44
Sudan, Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

Sudan, Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) Sudan hava sahası üzerinden silah taşıyan bir kargo uçağının düşürülmesine ilişkin açıklama yapan Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Yibeltal Aemro'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Sudan, Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) Sudan hava sahası üzerinden silah taşıyan bir kargo uçağının düşürülmesine ilişkin açıklama yapan Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Yibeltal Aemro'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afrika İşleri Genel Müdürü Fadl Abdullah Fadl, Etiyopya Büyükelçisi'ne, 29 Ağustos'ta basına yaptığı açıklamada Sudan üzerinden Etiyopya hava sahasını ihlal eden ve TPLF için silah yüklü bir uçağın Etiyopya kuvvetlerince düşürülmesine ilişkin açıklamalarından dolayı Bakanlığın kınamasını iletti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki ülkenin liderliğinin ikili ilişkileri güçlendirmeye çalıştığı belirtilerek bu asılsız iddiaların ortaya atılmasının, ülkedeki resmi makamlarla iletişimde olağan diplomatik geleneklere aykırı olduğu vurgulandı.

Etiyopya Hava Kuvvetleri, 25 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki isyancı TPLF'ye Sudan hava sahası üzerinden silah taşıyan bir kargo uçağının düşürüldüğünü duyurmuştu.

Büyükelçi Aemro, 29 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, merkezi hükümetin ateşkese bağlı kalacağını ve isyancı TPLF'ye karşı yeni bir savaş başlatmayacağını duyurmuştu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Ordunun hava saldırıları sonrası kalesi Tigray eyaletine geri çekilen TPLF, barış müzakereleri için bölgeye elektrik, telekomünikasyon ve bankacılık gibi temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını şart koştu.

Etiyopya hükumeti, müzakerelerde Afrika Birliğinin arabulucu olmasını isterken TPLF'nin ön şartlarına ilişkin açıklama yapmadı.

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Kaynak: AA

Etiyopya, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan, Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı - Son Dakika

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