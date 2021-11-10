Sudan, Etiyopya'daki vatandaşlarını başkent Addis Ababa dışına çıkmamaları konusunda uyardı - Son Dakika

Sudan'ın Etiyopya'daki Büyükelçiliği, vatandaşlarını başkent Addis Ababa dışına seyahat etmemeleri hususunda uyardı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Addis Ababa Büyükelçiliği, Sudan vatandaşlarına başkent dışına çıkmamaları, kalabalık yerlerden uzak durmaları ve yolculuk esnasında gerekli evrakları taşımaları uyarısında bulundu.

Elçilik, vatandaşlarına kalmalarını gerektiren zorunlu bir durum yoksa Etiyopya'yı hava yollarıyla gönüllü olarak terk etmek için hazırlık yapması çağrısı yaptı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yıldır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.