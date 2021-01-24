Sudan, Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi'nin kara yoluyla ülkesine geçmesine izin vermedi - Son Dakika

Sudan, Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi'nin kara yoluyla ülkesine geçmesine izin vermedi

24.01.2021 17:33
Sudan, Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi'nin kara yoluyla ülkesine geçmesine izin vermedi, System.String[]

Sudan hükümeti, Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Yibeltal Aemro'nun ülkesine kara yoluyla gitmesine müsaade etmedi.

Sudan hükümeti, Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Yibeltal Aemro'nun ülkesine kara yoluyla gitmesine müsaade etmedi.

AA muhabirinin, isminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisinden aldığı bilgiye göre, güvenlik birimleri, Büyükelçi Aemro'nun dün ülkesine kara yoluyla geçiş talebine dönüş yapmadı.

Yetkili, Etiyopya ile yaşanan sınır gerginliği ve Tigray bölgesindeki durum nedeniyle güvenlik gerekçe gösterilerek büyükelçinin talebine olumlu yanıt verilmediğini söyledi.

Yetkili, Aemro'nun hava yoluyla güvenli şekilde ülkesine ulaştığını kaydetti.

"Sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve Etiyopya jetlerinin 12 Ocak'ta anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu arttı.

Sudan, 13 Ocak'ta Etiyopya'ya ait askeri helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış, ertesi gün Etiyopya sınırındaki hava sahasını sivil uçuşlara kapatmıştı.

Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim, 18 Ocak'ta, Etiyopya'ya "hala işgal altında tuttuğu bölgelerden" çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler" tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı Sudan topraklarını geri aldıklarını açıklarken Addis Ababa, Sudan ordusunu topraklarını işgal etmekle suçluyor.

Etiyopya, Hartum, Sudan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan, Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi'nin kara yoluyla ülkesine geçmesine izin vermedi - Son Dakika


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