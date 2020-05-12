Sudan, Etiyopya'nın Hedasi Barajı'nı doldurmak için "ikili" anlaşma önerisini reddetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sudan, Etiyopya'nın Hedasi Barajı'nı doldurmak için 'ikili' anlaşma önerisini reddetti - Son Dakika

Sudan, Etiyopya'nın Hedasi Barajı'nı doldurmak için "ikili" anlaşma önerisini reddetti

6 saat önce

Sudan, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nın temmuz ayında dolumuna başlamasıyla ilgili Mısır'ı dışarıda tutan "ikili" anlaşma önerisini reddetti.

Sudan, Etiyopya'nın Hedasi Barajı'nı doldurmak için

Sudan, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nın temmuz ayında dolumuna başlamasıyla ilgili Mısır'ı dışarıda tutan "ikili" anlaşma önerisini reddetti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in barajın ilk dolumuyla ilgili Mısır'ın yer almadığı kısmi anlaşma imzalanması önerisini sunduğu mektubuna cevap verdi.

Hamduk, cevap mektubunda Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında üçlü anlaşmaya varılması noktasındaki tutumunu vurguladı. Hamduk, mektubunda, kapsamlı bir anlaşmaya varmanın yolunun 4 aydır önemli ilerlemelerin kaydedildiği müzakerelere bir an önce yeniden başlamak olduğunu ifade etti.

Hamduk, "Mevcut koşullarda normal diplomatik kanallar üzerinden müzakereler mümkün olmadığından video konferans gibi teknolojik yöntemlerle yarım kalan konular görüşülmeye devam edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Su Kaynakları Bakanlığı Teknik Kurumu Başkanı ve Sudan tarafının başmüzakerecisi Salih Hamed de müzakere edilen konuların çoğunun, sadece barajın dolumu değil, koordinasyon mekanizması, veri alışverişi, baraj güvenliği, çevresel ve sosyal etkiler gibi uzun vadeli ve operasyonun tüm aşamalarını ilgilendiren konular olduğunu kaydetti. Hamed, bu nedenle bölünmesinin mümkün olmadığını belirtti.

ABD'nin, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı müzakerelerin son oturumu şubat sonunda yapılmıştı. Etiyopya iç istişareleri bitirmediği gerekçesiyle toplantıya katılmamıştı.

Yıllardır Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmeler, son olarak ABD ve Dünya Bankasının ara buluculuğunda Kasım 2019'da yeniden başlatılmıştı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Nil Nehri, Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:20 Kaynak: AA


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ŞU AN BURADASINIZ: Sudan, Etiyopya'nın Hedasi Barajı'nı doldurmak için "ikili" anlaşma önerisini reddetti - Son Dakika
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