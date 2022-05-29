Sudan, Etiyopya'nın tartışmalı Hedasi Barajı'nı 3. kez doldurma kararını kınadı - Son Dakika
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Sudan, Etiyopya'nın tartışmalı Hedasi Barajı'nı 3. kez doldurma kararını kınadı

29.05.2022 16:44
Sudan, Etiyopya'nın tartışmalı Hedasi Barajı'nı 3. kez doldurma kararını kınadı

Sudan, Etiyopya'yı, Nil Nehri üzerine inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı'nı (Hedasi) 3. kez doldurma kararı nedeniyle kınadı.

Sudan, Etiyopya'yı, Nil Nehri üzerine inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı'nı (Hedasi) 3. kez doldurma kararı nedeniyle kınadı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rönesans Barajı Proje Müdürü Kifle Horo'nun, "Etiyopya, Mısır ve Sudan'ın çıkarlarına uygun ve ülkesinin adil, hakkaniyetli ve bağlayıcı anlaşma sağlanana kadar barajın doldurulma ve işletilmesiyle ilgili değişmez tutumunu görmezden gelen sorumsuz açıklamasının endişeyle takip edildiği" belirtildi.

Horo'nun açıklamalarının son aylarda süren olumlu atmosferi tersine çevirdiği, ikili ilişkilerdeki gerilimi artırdığı ve önceki anlaşmaları ihlal ettiği ifade edildi.

Etiyopya'nın inşa ettiği Rönesans Barajı'nın Proje Müdürü Horo, 27 Mayıs'ta basına yaptığı açıklamada, ağustos ve eylül aylarında barajın 3. kez doldurulacağını kaydetmişti.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'inin topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Hedasi Barajı'nın inşaatına 2 Nisan 2011'de başladı.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulması ve işletilmesinde ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor. Hartum ayrıca, barajın 20 milyon vatandaşını tehdit ettiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sudan, Etiyopya'nın tartışmalı Hedasi Barajı'nı 3. kez doldurma kararını kınadı - Son Dakika
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