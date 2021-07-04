Sudan, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirtti - Son Dakika

Sudan hükümeti, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki gerginlikten "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu, Başbakan Abdullah Hamduk ve Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmeden sonra yapılan yazılı açıklamada, "Sudan hükümeti, komşu ülkeler başta olmak üzere bölgesel istikrar üzerinde olumsuz etkilere yol açabilecek komşu Etiyopya'daki gelişmelerden derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Sudan'ın Etiyopyalı taraflarla çalışmak için her türlü çabayı göstereceği belirtilen açıklamada, "Etiyopya krizinin patlak vermesinden bu yana Sudan, insani yardım için tüm imkanlarını seferber etti ve komşu Etiyopya'daki insani krizin çözümüne katkı sunacak her şeyi yapmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Hükümet, tüm taraflara çatışmaları durdurma, müzakere masasına oturma ve insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Tigray'daki mevcut durumdan dolayı derin endişe duyuyorum. Tigray'a siyasi bir çözüm getirecek diyaloğa giden yolda gerçek bir ateşkesin sağlanması oldukça önemlidir." ifadesini kullanmıştı.

Bölgede yabancı askerlerin varlığının, çatışmaları ağırlaştırdığını belirten Guterres, "Tüm bölgede tam ve sınırsız bir insani yardım erişimi sağlanmalıdır. Sivil altyapıların yok edilmesi kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edilmişti

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının ele geçirdiği ileri sürülen Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Kararın hasat mevsimi (haziran, temmuz, ağustos) dolayısıyla alındığı kaydedilen açıklamada, bundan sonra bölgede yardım kuruluşlarının ordunun eskortu olmadan çalışacağı belirtilmişti.

Açıklamada, bölgede TPLF güçlerinin hala dağınık durumda olduğu ve ara sıra saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

BM, 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.