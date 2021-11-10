Sudan, Etiyopya'nın Tigray bölgesinden kaçanlar için 2 kamp daha açacak - Son Dakika

Sudan, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde iç savaştan kaçanlar için Gadarif eyaletinde 2 kamp daha açılmasına onay verdi.

Gadarif eyaletindeki sığınmacı ağırlama acil servisi sorumlusu Fatih Mukaddem, resmi haber ajansı SUNA'ya yaptığı açıklamada, komşu ülke Etiyopya'daki son gelişmelerin ardından Mülteciler Komisyonunun planlaması dahilinde 2 yeni kampın açılmasına karar verildiğini belirtti.

Gadarif eyaletinde halihazırda Um Rakuba, Tuneyda ve Basanda kamplarında Etiyopya'nın farklı kabilelerinden 52 binden fazla sığınmacının barındığını aktaran Mukaddem, yeni kurulacak kamplarda 500 binden fazla Etiyopyalının misafir edilmesinin beklendiğini kaydetti.

Sudan'da Kesele eyaletindeki 2 kampla toplam 5 kampta 80 bine yakın Etiyopyalı bulunuyor.

Çatışmalar nasıl başladı?

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin federal ordunun Eritre sınırındaki Kuzey Komutanlığına saldırı düzenlemesi sonrası Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım 2020'de isyancılara karşı askeri operasyon emri vermiş, ordunun Tigray'ın merkezi Mekelle'yi ele geçirmesinin ardından hükümet haziranda tek taraflı ateşkes ilan etmişti.

Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar, Kasım 2020'den bu yana devam ediyor.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da kuzeyde ilerleyişini sürdüren ve başkent Addis Ababa'ya birkaç yüz kilometre mesafede olan isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.