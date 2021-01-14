Sudan, Etiyopya sınırındaki hava sahasını sivil uçuşlara kapattı - Son Dakika

Sudan, Etiyopya sınırındaki hava sahasını sivil uçuşlara kapattı

14.01.2021 17:43
Sudan, Etiyopya sınırındaki hava sahasını sivil uçuşlara kapattı, System.String[]

Sudan Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Abdulhafız Abdurrahim, Savunma Bakanlığının kararı üzerine doğudaki Kadarif eyaleti hava sahasının güvenlik gerekçesiyle sivil uçuşlara kapatıldığını söyledi.

Sudan Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Abdulhafız Abdurrahim, Savunma Bakanlığının kararı üzerine doğudaki Kadarif eyaleti hava sahasının güvenlik gerekçesiyle sivil uçuşlara kapatıldığını söyledi.

Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Yibeltal Aemro, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Sudan ordusunu, son iki ayda Etiyopya topraklarındaki 9 noktayı ele geçirmekle suçlamıştı.

Sudan hükümeti ise Etiyopya'nın sınır ihlali ve işgal iddialarını reddederek, sınır hattında yaşananları ordunun kendi topraklarındaki "doğal konuşlanması" olarak nitelendirmişti.

"Sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik

Sudan-Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve Etiyopya jetlerinin 12 Ocak'ta anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da arttı. Sudan, dün de Etiyopya'ya ait askeri helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Müfti, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşmalara rağmen Sudan'ın sınır ihlali yaptığını öne sürerek, sınır sorununun barışçıl ve diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Sudan ordusu, 30 Mart 2020'de Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine, 25 yıl aradan sonra yeniden asker konuşlandırdı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 31 Aralık 2020'de Sudan ordusunun, Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesinde gasbedilen tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Sudan hükümeti, Etiyopya ordusunu, bölge halkı ve çiftçilere saldıran Etiyopyalı milis güçlerine destek vermekle suçluyor.

Havacılık, Etiyopya, Sudan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan, Etiyopya sınırındaki hava sahasını sivil uçuşlara kapattı - Son Dakika


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