Sudan, Etiyopya sınırındaki tüm topraklarının kontrolünü sağladığını açıkladı - Son Dakika

Sudan, Etiyopya sınırındaki tüm topraklarının kontrolünü sağladığını açıkladı

01.01.2021 01:45
Sudan, Etiyopya sınırındaki tüm topraklarının kontrolünü sağladığını açıkladı, System.String[]

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, ülkesinin Etiyopya sınırındaki tüm topraklarının kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, ülkesinin Etiyopya sınırındaki tüm topraklarının kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Kameruddin, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Sudan ordusu, Etiyopya ile sınır olan topraklarının tamamının kontrolünü ele geçirdi." dedi.

Kameruddin, "Etiyopya'dan iki ülke sınırlarını tanımadığına dair şu ana kadar resmi bir şey almadık." diye konuştu.

Sudan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Halid Abidin eş-Şami, salı günü AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuda 20 yıl önce kaybettikleri topraklarını tamamen kontrol altına aldıklarını söylemişti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti de aynı gün yaptığı açıklamada, "Sudan, Etiyopya topraklarına doğru genişlemeyi bırakmazsa Etiyopya karşı saldırı başlatmak zorunda kalacak." ifadesini kullanmıştı.

Sudan ordusundan 19 Aralık'ta yapılan açıklamada, Faşka bölgesinde Etiyopyalı milislerce işgal edilen toprakların geri alınması için bölgeye büyük bir askeri güç gönderildiği belirtilmişti.

Etiyopyalı yetkililer, Sudan güvenlik güçlerinin operasyonlarını "sınır ihlali" olarak değerlendiriyor.

Sudan hükümeti de Etiyopya vatandaşlarını kendi topraklarında tarım yapmakla suçluyor. Bölgeye sızan Etiyopyalı milislerin de Sudanlı çiftçilerin mahsullerini yağmaladığı, tarlalara zarar verdiği belirtiliyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan, Etiyopya sınırındaki tüm topraklarının kontrolünü sağladığını açıkladı - Son Dakika


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