Sudan, Etiyopya'ya "işgal altında tuttuğu bölgelerden" çekilme çağrısı yaptı - Son Dakika

Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim, Etiyopya'ya "hala işgal altında tuttuğu bölgelerden" çekilmesi çağrısında bulundu.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, Etiyopya sınırındaki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Sudan Savunma Bakanı İbrahim, "Etiyopya, Faşka'da kuvvetlerimizin bulunduğu bölgenin karşısına askeri yığınak yapıyor. Faşka'daki topraklarda Sudan'ın haklılığını doğrulayan anlaşma ve belgelerde yazılı egemenliği korumak için güçlerimiz topraklarını terk etmeyecek." ifadelerini kullandı.

İbrahim, Etiyopya hükümetinden, doğuda hala işgal altında tuttuğu Katran, Havr Humer ve Mirgad bölgelerinden, uluslararası anlaşmalar gereğince ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürebilmek için kuvvetlerini mümkün olan en kısa sürede çekmesini istedi.

"Sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve Etiyopya jetlerinin 12 Ocak'ta anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da arttı. Sudan, 13 Ocak'ta Etiyopya'ya ait askeri helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış, ertesi gün Etiyopya sınırındaki hava sahasını sivil uçuşlara kapatmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 31 Aralık 2020'de Sudan ordusunun, Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesindeki tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler" tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı Sudan topraklarını geri aldıklarını açıklarken, Addis Ababa, Sudan ordusunu topraklarını işgal etmekle suçluyor.