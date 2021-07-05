Sudan, Etiyopya'yla baraj krizinde "siyasi, ekonomik ve diplomatik" seçeneklerinin bulunduğunu açıkladı - Son Dakika

Sudan'ın Hedasi Barajı Müzakere Heyeti Sözcüsü Ömer Faruk, barajın ikinci dolumunun yaklaşmasıyla birlikte ellerinde "siyasi, ekonomik ve diplomatik" seçeneklerin olduğunu belirtti.

Faruk, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) müzakere sürecini canlandırmasını istediklerini ifade etti.

Sözcü Faruk, "Hedasi Barajı'nın ikinci dolum tarihi çok yaklaştı. Sudan'ın dolum zamanı geldiğinde açıklayacağı 'siyasi, ekonomik ve diplomatik' seçenekler bulunuyor." dedi.

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas da BMGK'ye ilk olarak baraj konusunda oturum talebinde bulunduklarını ve bunun kabul edildiğini söyledi.

Konseyden diğer üç isteklerinin ise taraflara barajın ikinci kez dolumu da dahil tek taraflı kararlar almaktan kaçınması, barajla ilgili hukuki ve teknik sorunların çözümünde ara buluculuğun kabul edilmesini teklif etmesi ve son olarak uluslararası tarafların ara buluculuk rolünü kabul etmesi ve müzakerelerin ilerlemesine destek vermesi olduğunu dile getiren Abbas, BMGK'nin, Sudan'ın taleplerine "gerçekçi ve çözüme katkı sunduğu için" yanıt vermesini umduklarını kaydetti.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, 21 Haziran'da, BMGK'den, Hedasi Barajı tartışmasına müdahil olmasını talep etmişti.

BMGK'de, 8 Temmuz'da, Hedasi Barajı meselesinin ele alınacağı bir toplantı düzenlenecek.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı, Sudan- Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden, anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.