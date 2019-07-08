Son Dakika Haberleri: Sudan Geçiş Konseyi Başkanı: "Darbe girişimi devam ediyor"
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Sudan Geçiş Konseyi Başkanı: "Darbe girişimi devam ediyor"

22 dakika önce

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, "Sürecin geçiş olmasını istiyorduk. Darbe girişiminde bulunulmaya devam ediliyor" dedi.

Sudan Geçiş Konseyi Başkanı:
Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, "Sürecin geçiş olmasını istiyorduk. Darbe girişiminde bulunulmaya devam ediliyor" dedi.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkede darbenin ardından başlayan sürecin geçiş olmasını istediklerini ancak darbe girişiminin devam ettiğini açıkladı. Burhan, Orta Doğu gazetesine verdiği röportajda, eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'den sonraki sürece değindi. Burhan, "Barış ve güvenliğin sağlanacağı kısa bir geçiş dönemi istiyorduk. Sudan'da düzeni kurmak ve herkesin katılması istenen bir seçim yapmayı planlıyorduk" ifadelerini kullandı.

AGK Başkanı Burhan, "Biz geçiş süreci yönetmek ve başka bir işle meşgul olmamak isterdik. Anlaşmaya varmamızı ve Sudan'ın istikrarlı bozmak isteyenler var" diye konuştu.

Sudan'da askeri yönetim ile sivil muhalefet, 5 Temmuz'da geçiş süreciyle ile ilgili dönüşümlü başkanlık konusunda uzlaşmıştı. - HARTUM
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:16 Kaynak: İHA
Ömer El Beşir, Sudan, Güncel
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