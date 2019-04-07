Son Dakika Haberleri: Sudan Genelinde Elektrikler Kesildi

Sudan Genelinde Elektrikler Kesildi

27 dakika önce

Sudan Su Kaynakları ve Elektrik Bakanlığı ülke genelinde elektriğin kesildiğini duyurdu.

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Sudan Su Kaynakları ve Elektrik Bakanlığı ülke genelinde elektriğin kesildiğini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü İbrahim Yasin Şeklavi, yaptığı yazılı açıklamada, konveyör hatlarından birinde oluşan acil durum arızasının kademeli olarak tüm elektrik santrallerinde yaşanması nedeniyle ülke genelinde elektriğin kesildiğini belirtti.

Şeklavi, arızanın ne zaman giderileceği konusunda bilgi vermedi.

Sudan'da gösteriler 19 Aralık'tan beri sürüyor

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısına tepki olarak ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle 19 Aralık'tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Ülkede 22 Şubat'ta bir yıl süreyle OHAL ilan edilmiş, meclis 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmıştı.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:30 Kaynak: AA

Sudan, Güncel
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