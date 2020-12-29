Sudan Genelkurmay Başkan Yardımcısı eş-Şami: "20 yıl önce kaybettiğimiz topraklarımız tamamen kontrol altında" - Son Dakika

Sudan Genelkurmay Başkan Yardımcısı eş-Şami: "20 yıl önce kaybettiğimiz topraklarımız tamamen kontrol altında"

29.12.2020 19:09
Sudan Genelkurmay Başkan Yardımcısı eş-Şami:

Sudan ordusu, Etiyopya sınırındaki Faşka bölgesinde 20 yıl önce kaybedilen toprakların geri alındığını açıkladı.

Sudan ordusu, Etiyopya sınırındaki Faşka bölgesinde 20 yıl önce kaybedilen toprakların geri alındığını açıkladı.

Sudan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Halid Abidin eş-Şami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadarif kentinde, ordunun Etiyopya sınırındaki işgal edilen toprakları geri almaya yönelik operasyonu değerlendirdi.

Şami, "Etiyopya sınırına ulaştık. Topraklarımızın kalanını da geri alabiliriz. Kalan topraklarımızda asker bulunmuyor. 20 yıl önce kaybettiğimiz topraklarımız tamamen kontrol altında. Kalan diğer topraklarımızı da başka yollarla kontrol altına alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Sudan'ın komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmeyi esas aldığını vurgulayan Şami, "Ancak topraklarımızın başkaları tarafından işgal edildiğini ve Sudanlı olmayanlarca kullanıldığını anlarsak asla topraklarımızı başkalarına bırakmayız. Yaptığımız şey, herkesçe bilinen topraklarımızı geri almamızdır. Sudan ordusu, sınırlarını korumak için anayasal görevini yerine getirdi. Karşı taraf (Etiyopya), uluslararası sınırların nerede olduğunu biliyor. Bu sınırları ihlal etmedik etmeyiz. Komşu ülkelere savaş çağrısı yapmıyoruz." diye konuştu.

Sudan ordusundan 19 Aralık'ta yapılan açıklamada, Faşka bölgesinde Etiyopyalı milislerce işgal edilen toprakların geri alınması için bölgeye büyük bir askeri güç gönderildiği belirtilmişti.

Sudan ve Etiyopya başbakanları geçen hafta sınır anlaşmazlıklarının giderilmesi konusunda anlaşmıştı.

Etiyopya'nın Sudan sınırındaki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı başlattığı operasyonun ardından yeniden alevlenen sınır sorunu, iki ülke arasındaki tansiyonun da yükselmesine neden oldu.

Son olarak Sudan, Etiyopyalı milislerin Sudan topraklarına girerek askerlerini pusuya düşürdüğünü açıklamıştı.

Etiyopyalı yetkililer, Sudan güvenlik güçlerinin operasyonlarını sınır ihlali olarak değerlendirip genişleme adımlarını durdurmazsa karşı saldırı başlatmakla tehdit ediyor.

Sudan hükümeti de Etiyopya vatandaşlarını kendi topraklarında tarım yapmakla suçluyor. Bölgeye sızan Etiyopyalı milislerin de Sudanlı çiftçilerin mahsullerini yağmaladığı, tarlalara zarar verdiği belirtiliyor.

Genel Kurmay, Etiyopya, İşgal, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Genelkurmay Başkan Yardımcısı eş-Şami: '20 yıl önce kaybettiğimiz topraklarımız tamamen kontrol altında' - Son Dakika


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