Sudan Güvenlik ve İstihbarat Birimleri "Ülke Genelinde Bütün Siyasiler Serbest Bırakıldı"...
1 saat önce
Sudan Güvenlik ve istihbarat birimleri "Ülke genelinde bütün siyasiler serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı.
Sudan Güvenlik ve istihbarat birimleri "Ülke genelinde bütün siyasiler serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:32 Kaynak: AA
Sudan'da Darbe! Ordu Yönetime El Koydu, Devlet Başkanı Görevi Bıraktı
Son Dakika! YSK'nın KHK'li Başkanlarla İlgili Kararı HDP'yi Harekete Geçirdi: Seçimlerin Yenilenmesi İsteyeceğiz
Ankara'da 16 Köpeğin Zehirlenmesi Olayında Caniler Serbest Bırakıldı
Ticaret Borsalarında 277 Bin Ton Fındık İşlem Gördü