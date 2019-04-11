Son Dakika Haberleri: Sudan Güvenlik ve İstihbarat Birimleri "Ülke Genelinde Bütün Siyasiler Serbest Bırakıldı"...

Sudan Güvenlik ve İstihbarat Birimleri "Ülke Genelinde Bütün Siyasiler Serbest Bırakıldı"...

1 saat önce

Sudan Güvenlik ve istihbarat birimleri "Ülke genelinde bütün siyasiler serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı.

Sudan Güvenlik ve İstihbarat Birimleri
Sudan Güvenlik ve istihbarat birimleri "Ülke genelinde bütün siyasiler serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:32 Kaynak: AA
Sudan, Güncel
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