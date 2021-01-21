Sudan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdurrahman: "AA, Sudan'da güvenilir bir kaynak oldu" - Son Dakika

Sudan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdurrahman: "AA, Sudan'da güvenilir bir kaynak oldu"

21.01.2021 18:07
Sudan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdurrahman:

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın Genel Müdürü Muhammed Abdulhamid Abdurrahman, "Anadolu Ajansının (AA) son yıllardaki büyük gelişimini yakından takip ediyoruz.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın Genel Müdürü Muhammed Abdulhamid Abdurrahman, "Anadolu Ajansının (AA) son yıllardaki büyük gelişimini yakından takip ediyoruz. AA, Sudan'da güvenilir bir kaynak oldu." dedi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve AA çalışanları, SUNA'yı ziyaret etti.

Büyükelçi Neziroğlu ve AA ekibini, SUNA Genel Müdürü Muhammed Abdulhamid Abdurrahman ve Genel Yayın Yönetmeni Fikriye Abayezid ağırladı.

İki ülke ilişkilerinin, AA ile SUNA arasındaki iş birliği imkanlarının ele alındığı görüşmede, Büyükelçi Neziroğlu, SUNA'ya çeşitli konularda desteğe hazır olduklarını belirtti.

Neziroğlu, SUNA ile protokol olmadan daha dostane ilişkiler geliştirme arzusunda olduklarını ifade etti.

SUNA Genel Müdürü Abdurrahman da 100. yılını kutlayan AA'nın köklü bir haber ajansı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının son yıllardaki büyük gelişimini yakından takip ediyoruz. AA Arapça Haberler servisi Sudan'da güvenilir bir kaynak oldu. AA'nın Sudan genelindeki gelişmeleri kapsamlı olarak takip etmesinden mutluyuz. Hatta zaman zaman gelişmeleri bizden önce servis ediyorlar."

Tüm imkanlarıyla AA ile iş birliğine hazır olduklarını belirten Abdurrahman, "AA'nın farklı alanlardaki tecrübesinden yararlanmak istiyoruz. Personel eğitimi, tecrübe paylaşımı gibi konularda da AA'nın desteğini bekliyoruz." dedi.

AA Sudan Temsilcisi Ömer Erdem de AA'nın tarihi, global yapılanması ve çalışmalarına ilişkin SUNA Genel Müdürü Abdurrahman'a bilgi verdi.

Büyükelçi, Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdurrahman: 'AA, Sudan'da güvenilir bir kaynak oldu' - Son Dakika


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