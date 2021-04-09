Sudan, Halayib Üçgeni'nin Mısır ile ilişkilerinde anlaşmazlık ve çatışma nedeni olmasını istemiyor - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Mısır ile ülkesi arasındaki sorunlu bölge Halayib Üçgeni'nin Kahire ile ilişkilerinde çatışma nedeni olmasını istemediğini söyledi.

Burhan, Katar ziyareti dönüşünde düzenlediği basın toplantısında, Mısır ile Sudan ilişkilerine değindi.

Sorunları barışçıl yollarla çözmek istediklerini kaydeden Burhan, "Mısırlı kardeşlerimizle Halayib konusunda iyi bir anlayışımız var ve bunun ortak ilişkilerimizde anlaşmazlık ve çatışma nedeni olmasını istemiyoruz. Halayib ve Faşaka meselesini barışçıl yollarla çözmeye çalışıyoruz, şiddet kullanma niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

Burhan, Mısır ile Sudan arasındaki ortak hava eğitiminin 1974'ten beri devam ettiğini ve Mısır'ın İsrail'e karşı verdiği tüm savaşlara Sudan güçlerinin katıldığını belirterek, "Kesintisiz bir askeri iş birliğimiz ve ortak eğitimimiz var." diye konuştu.

Mısır ile Sudan, 15 Kasım 2020 ve 4 Nisan'da Sudan'daki Merevi Hava Üssü'nde "Nil Kartalları 1" ve "Nil Kartalları 2" hava tatbikatlarını gerçekleştirmişti.

Halayib ve Şelatin bölgeleri

Mısır ile Sudan arasındaki sorunlu bölge, zaman zaman iki ülkeyi siyasi ve askeri olarak karşı karşıya getiriyor.

Mısır'ın güneydoğusunda yer alan Kızıldeniz sahilindeki siyasi ve idari olarak Mısır'ın egemenliğindeki bölgeye "Halayib Üçgeni" deniyor. 20 bin 850 kilometrekarelik bölgede Halayib, Ebu Ramad ve Şelatin beldeleri yer alıyor.

Mısır yönetimi, bölge sakinlerine elektrik, su ve iskan gibi karşılıksız hizmetler sağlıyor. Bu bölge insanına Mısır'da başka hiçbir vilayette görülmeyen işsizlik maaşı ve öğrencilere eğitim yardımı gibi teşvik edici kolaylıklar sağlanıyor. Ücretsiz sağlık hizmetleri de Mısır'da sadece bu bölgede görülüyor. Söz konusu hizmetler nedeniyle bölge Sudan'dan ciddi göç alıyor.

Halayib Üçgeni, zengin yer altı kaynaklarıyla dikkati çekiyor. Bölgede altın, uranyum, grafit, krom, nikel, demir cevheri ve barit gibi çok farklı madenlerin bulunduğu biliniyor.

Sudan'la Etiyopya arasındaki tartışmalı Faşaka bölgesi

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin geçen yılın son aylarında sınır hattındaki Faşaka bölgesi ve çevresine askeri yığınak yapmasıyla daha da arttı.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı" Sudan topraklarını 29 Aralık 2020'de geri aldığını açıklamıştı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 14 Şubat'ta Etiyopya güçlerinin topraklarına yaptığı "saldırıyı", "Hartum'un egemenliğinin doğrudan ihlali" olarak nitelemişti.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini çekmesini istemişti. Görüşmeler sürse de henüz anlaşma sağlanamadı.