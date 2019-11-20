Son Dakika Haberleri: Sudan Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri El Hac tutuklandı
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Sudan Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri El Hac tutuklandı

6 saat önce

Sudan Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali el-Hac, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı.

Sudan Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri El Hac tutuklandı, System.String[]

Sudan Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali el- Hac, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı.

AA muhabirine açıklama yapan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Hac'ın, başkent Hartum'un güneyindeki evinde polislerce gözaltına alındığını belirtti.

Partiden bir kaynak da Hac'ın savcılıktaki sorgusunun ardından Kuber Hapishanesi'ne nakledildiğini bildirdi.

Eski cumhurbaşkanı yardımcısının evi kuşatıldı

İslami Hareket liderlerinden merhum Hasan et- Turabi'nin kurucusu olduğu Sudan Halk Kongresi'nden bir başka isim de güvenlik güçlerinin, partinin Şura Konseyi Başkanı ve devrik Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yardımcısı İbrahim es-Senusi'nin evini kuşattığını ileri sürdü.

Partinin basın ofisinden, Ali el-Hac'ın gözaltına alınmasının hemen öncesinde yapılan yazılı açıklamada, bunun siyasi bir karar olduğu iddia edilerek, polislere direnilmeyeceği ifade edilmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Beşir'in devrilmesine yol açan gösterilere liderlik eden ve mevcut iktidarın ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri Hukuk Komisyonu, geçen hafta 1989 darbesindeki rolleri nedeniyle Başsavcılığın Hac ve Senusi'nin yakalanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Ali el-Hac, dönemin başbakanı Sadık el-Mehdi'ye yapılan darbede yer almakla suçlanıyordu.

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:10 Kaynak: AA
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