Sudan Halk Kongresi Partisi: "Liderlerimiz engizisyon mahkemelerine benzer şekilde tutuklanıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sudan Halk Kongresi Partisi: 'Liderlerimiz engizisyon mahkemelerine benzer şekilde tutuklanıyor' - Son Dakika

Sudan Halk Kongresi Partisi: "Liderlerimiz engizisyon mahkemelerine benzer şekilde tutuklanıyor"

6 saat önce

Sudan Halk Kongresi Partisi (HKP) Siyasi İşler Sorumlusu İdris Süleyman, partinin üst düzey 2 isminin keyfi şekilde tutuklandığını söyledi.

Sudan Halk Kongresi Partisi (HKP) Siyasi İşler Sorumlusu İdris Süleyman, partinin üst düzey 2 isminin keyfi şekilde tutuklandığını söyledi.

Süleyman, başkent Hartum'daki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, eski cumhurbaşkanı yardımcısı ve partinin Şura Konseyi Başkanı İbrahim es-Senusi ile Genel Sekreter Ali el- Hac'ın 1989 darbesindeki rolleri nedeniyle tutuklanmasıyla ilgili, "Liderlerimiz, teamüllere aykırı olarak tıpkı Orta Çağ'daki engizisyon mahkemelerine benzer şekilde keyfi tutuklanıyor." ifadesini kullandı.

Süleyman, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakına işaret ederek, Sudan halkını temsil etmeyen, ideolojik azınlık partilerinin hazırladığı ve kaosa dönüşen hukuk sisteminin yaşananların kaynağı olduğunu belirtti.

Senusi'nin tutuklanmasının insan haklarına aykırı olduğunu dile getiren Süleyman, Parti Genel Sekreteri Hac'ın sağlık durumunun ise hapishanede kalmasına elverişli olmadığını söyledi.

Sudan Halk Kongresi Partisi: Liderlerimiz engizisyon mahkemelerine benzer şekilde tutuklanıyor

Hartum, Sudan, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suudi Arabistan hac ve umre ibadetinde sigorta sistemini başlattı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
05:54 Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alacak - Son Dakika
05:51 Adana'da müstakil ev yangında küle döndü - Son Dakika
05:44 Adana'da müstakil ev yangında küle döndü - Son Dakika
05:44 Adana'da müstakil ev yangında küle döndü - Son Dakika
05:41 Adana'da müstakil ev yangında küle döndü - Son Dakika
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 05:59:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan Halk Kongresi Partisi: "Liderlerimiz engizisyon mahkemelerine benzer şekilde tutuklanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]