Sudan Halkı Askeri Darbe Sonrası Sivil Yönetim İçin Protestolarını Devam Ettiriyor
37 dakika önce
Sudan halkı askeri darbe sonrası sivil yönetim için protestolarını devam ettiriyor.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:31 Kaynak: Youtube
halkı askeri darbe sonrası sivil yönetim için protestolarını devam ettiriyor
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