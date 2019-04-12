Son Dakika Haberleri: Sudan Halkı Askeri Darbe Sonrası Sivil Yönetim İçin Protestolarını Devam Ettiriyor

Sudan Halkı Askeri Darbe Sonrası Sivil Yönetim İçin Protestolarını Devam Ettiriyor

37 dakika önce

Sudan halkı askeri darbe sonrası sivil yönetim için protestolarını devam ettiriyor.

Sudan halkı askeri darbe sonrası sivil yönetim için protestolarını devam ettiriyor
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:31 Kaynak: Youtube
Sudan, Genel
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