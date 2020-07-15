Sudan, Hedasi Barajı ile ilgili Afrika Birliği'ne taslak anlaşma teslim etti - Son Dakika

Sudan, Hedasi Barajı ile ilgili Afrika Birliği'ne taslak anlaşma teslim etti

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, Hedasi Barajı ile ilgili nihai raporuna ek olarak "dengeli ve adil" bir anlaşma taslağının da Afrika Birliği'ne gönderildiğini bildirdi.

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, Hedasi Barajı ile ilgili nihai raporuna ek olarak "dengeli ve adil" bir anlaşma taslağının da Afrika Birliği'ne gönderildiğini bildirdi.

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Trump yönetimi, üniversitelerin yabancı öğrencilerine yönelik vize yasağı kararını geri çekti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan, Hedasi Barajı görüşmelerinin seyriyle ilgili nihai raporunu Afrika Birliği dönem başkanı Güney Afrika'ya teslim etti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Sudan'ın sunduğu raporun ihtilaflı konularda sınırlı ilerleme kaydedilmesini sağlayan ve askıdaki meselelere çözüm önerileri getiren değerlendirmeleri içerdiği belirtildi.

Bakanlık, Sudan'ın görüşmelerle ilgili nihai raporuna ek olarak üç ülke arasında "kapsamlı ve kabul edilebilir bir anlaşmanın temelini oluşturabilecek dengeli ve adil bir anlaşma" taslağının da Afrika Birliğine sunulduğunu kaydetti.

Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği, bu ülke ile Mısır ve Sudan arasında siyasi krize neden olan Hedasi Barajı'nın dolumu, işletilmesiyle ilgili Afrika Birliği'nin girişimiyle 3-13 Temmuz tarihlerinde yapılan üçlü müzakerelerde anlaşma sağlanamamıştı.

Etiyopya, ilerlemeler olmasınına rağmen anlaşılamadığını ancak görüşmelerin devam etmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, Sudan'daki Ruseyris Barajı'na bırakılacak su miktarı, Hedasi Barajı'nın işletilmesi ve kuraklık dönemlerinde nasıl doldurulacağıyla ilgili konularda anlaşmazlıkların sürdüğünü ifade etmişti.

Mısır Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 3 ülkeden teknik ve hukuki komitelerin toplantılarının ardından su kaynakları bakanlarının toplandığına değinilerek, Hedasi Barajı görüşmelerinin sona erdiği ancak barajın doldurulması ve çalıştırılmasıyla ilgili anlaşmazlıkların sürdüğü kaydedilmişti.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki görüşmeler, Afrika Birliğinin girişimiyle 3 Temmuz'da video konferans yöntemiyle yeniden başlamıştı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Etiyopya, anlaşmada olmasa da yağmur döneminin başlaması nedeniyle bu ay barajı doldurmaya başlamak istiyor.

Etiyopya, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 00:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan, Hedasi Barajı ile ilgili Afrika Birliği'ne taslak anlaşma teslim etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:11 Trump yönetimi, üniversitelerin yabancı öğrencilerine yönelik vize yasağı kararını geri çekti 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 23:32 Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:51 Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 15:29 Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Trump yönetimi, üniversitelerin yabancı öğrencilerine yönelik vize yasağı kararını geri çekti
00:11
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 01:13:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan, Hedasi Barajı ile ilgili Afrika Birliği'ne taslak anlaşma teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]