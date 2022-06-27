Sudan, Hedasi Barajı konusunda Etiyopya'ya anlaşma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Sudan, Hedasi Barajı konusunda Etiyopya'ya anlaşma çağrısı yaptı

27.06.2022 18:07
Sudan, Hedasi Barajı konusunda Etiyopya'ya anlaşma çağrısı yaptı

Sudan, Nil Nehri üzerine Afrika'nın en büyük hidroelektrik santralini inşa eden komşusu Etiyopya'ya, Hedasi Barajı konusunda tüm paydaşların çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Sudan, Nil Nehri üzerine Afrika'nın en büyük hidroelektrik santralini inşa eden komşusu Etiyopya'ya, Hedasi Barajı konusunda tüm paydaşların çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Hedasi Barajı Komitesi, Kabine İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Osman Hüseyin Osman başkanlığında toplandı.

Sulama Bakan Vekili Abdurrahman Mansur, nisan ve mayıs aylarında Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşen ve sonuçsuz kalan ikinci müzakere turu ile alakalı komiteyi bilgilendirdi.

Toplantıda, Nil Nehri'nin yukarı paydaşları Mısır, Sudan ve Etiyopya'nın yüksek stratejik çıkarlarını dikkate alan ortak anlayışla bir mutabakata varmanın gerekliliği vurgulandı.

Toplantıda, Hedasi Barajı konusunda tüm paydaşların çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya varılması için Etiyopya'ya çağrı yapıldı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşaatına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Hartum ayrıca, barajın 20 milyon vatandaşını tehdit ettiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.

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Kaynak: AA

Nil Nehri, Etiyopya, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

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