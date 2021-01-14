Sudan heyeti, Mısır Cumhurbaşkanı ile Sudan-Etiyopya sınırındaki gerginliği görüştü - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abulfettah es-Sisi ve Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Şemseddin Kebbaşi, Sudan- Etiyopya sınırında tırmanan gerginliği ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Razi'nin Facebook sayfasından yaptığı açıklamaya göre Sisi, Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Kebbaşi başkanlığındaki heyeti başkent Kahire'de kabul etti.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gidişatı, her alanda ilişkilerin ilerletilmesi, güncel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesi ve Sudan için ortak öneme sahip tüm dosyalarda iş birliği ve koordinasyonu sürdürme arzusunu ifade etti.

Kebbaşi de Sisi'ye, Sudan-Etiyopya sınırlarında yaşanan gerginlik ve Hedasi Barajı meselesiyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Sudan-Etiyopya arasında "sınır ihlali" gerginliği sürüyor

Sudan-Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve Etiyopya jetlerinin 12 Ocak'ta anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da arttı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Müfti, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşmalara rağmen Sudan'ın sınır ihlali yaptığını öne sürerek, sınır sorununun barışçıl ve diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Sudan ordusu, 30 Mart 2020'de Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine, 25 yıl aradan sonra yeniden asker konuşlandırmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin da 31 Aralık 2020'de Sudan ordusunun, Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesinde gasbedilen tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Sudan hükümeti, Etiyopya ordusunu, bölge halkı ve çiftçilere saldıran Etiyopyalı milis güçlerine destek vermekle suçluyor.