Sudan heyeti, Mısır Cumhurbaşkanı ile Sudan-Etiyopya sınırındaki gerginliği görüştü - Son Dakika

Sudan heyeti, Mısır Cumhurbaşkanı ile Sudan-Etiyopya sınırındaki gerginliği görüştü

14.01.2021 23:51
Sudan heyeti, Mısır Cumhurbaşkanı ile Sudan-Etiyopya sınırındaki gerginliği görüştü, System.String[]

Mısır Cumhurbaşkanı Abulfettah es-Sisi ve Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Şemseddin Kebbaşi, Sudan-Etiyopya sınırında tırmanan gerginliği ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abulfettah es-Sisi ve Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Şemseddin Kebbaşi, Sudan- Etiyopya sınırında tırmanan gerginliği ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Razi'nin Facebook sayfasından yaptığı açıklamaya göre Sisi, Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Kebbaşi başkanlığındaki heyeti başkent Kahire'de kabul etti.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gidişatı, her alanda ilişkilerin ilerletilmesi, güncel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesi ve Sudan için ortak öneme sahip tüm dosyalarda iş birliği ve koordinasyonu sürdürme arzusunu ifade etti.

Kebbaşi de Sisi'ye, Sudan-Etiyopya sınırlarında yaşanan gerginlik ve Hedasi Barajı meselesiyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Sudan-Etiyopya arasında "sınır ihlali" gerginliği sürüyor

Sudan-Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve Etiyopya jetlerinin 12 Ocak'ta anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da arttı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Müfti, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşmalara rağmen Sudan'ın sınır ihlali yaptığını öne sürerek, sınır sorununun barışçıl ve diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Sudan ordusu, 30 Mart 2020'de Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine, 25 yıl aradan sonra yeniden asker konuşlandırmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin da 31 Aralık 2020'de Sudan ordusunun, Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesinde gasbedilen tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Sudan hükümeti, Etiyopya ordusunu, bölge halkı ve çiftçilere saldıran Etiyopyalı milis güçlerine destek vermekle suçluyor.

Cumhurbaşkanı, Etiyopya, Kahire, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan heyeti, Mısır Cumhurbaşkanı ile Sudan-Etiyopya sınırındaki gerginliği görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, siyasi parti genel başkanlarını ve bürokratları aşı olmaya davet etti Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın alınmasını onayladı Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim?
Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi         
23:40
Real Madrid'li Jovic, yeniden Eintracht Frankfurt'ta Real Madrid'li Jovic, yeniden Eintracht Frankfurt'ta         
23:23
Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor         
23:13
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Twitter hesabı geçici olarak kısıtlandı Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Twitter hesabı geçici olarak kısıtlandı         
22:25
Kayısı kolilerinden Bizans dönemine ait eserler çıktı Kayısı kolilerinden Bizans dönemine ait eserler çıktı         
21:33
ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde yıldızlar geçidi ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde yıldızlar geçidi         
21:14
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal koronavirüs aşısı hamlesi! KKTC'ye engel çıkarıyorlar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal koronavirüs aşısı hamlesi! KKTC'ye engel çıkarıyorlar         
19:01
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 00:05:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan heyeti, Mısır Cumhurbaşkanı ile Sudan-Etiyopya sınırındaki gerginliği görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei