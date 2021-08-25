Sudan heyeti TÜKETBİR Başkanı Tunç'u ziyaret etti

Sudan Hayvancılık Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi ve beraberindeki heyet, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç'u ziyaret etti.

Sudan Hayvancılık Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi, ziyaretteki konuşmasında, Türkiye ile Sudan arasındaki siyasi ilişkilerin en üst seviyede bulunduğunu belirterek, bu ilişkilerin yatırım olarak da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkelerinde çok avantajlı yatırım teşvik programı uygulandığına dikkati çeken Abdunnebi, şunları kaydetti:

"Bu fırsatlardan Türk firmalarının da yararlanmasını istiyoruz. Şu an ülkemizde hayvancılık sektöründe tesisleri olan Türk firmalar var. Sudan'a hayvancılık alanında yatırım yapan Türk firmaların sayısının karşılıklı ilişkilerimizde olduğu gibi artmasını istiyoruz. Sudan'da küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve balıkçılık sektöründe yatırımlar yapılabilir."

Abdunnebi, Sudan'da özellikle et işleme tesislerine ihtiyaç olduğunun altını çizerek, bu çerçevede tecrübelerin karşılıklı olarak aktarılmasının önemini dile getirdi.

Sudan'da 1 milyon dönüm arazinin Türkiye tarafından işleneceğini bildiren Abdunnebi, "Bildiğiniz gibi tarım ve hayvancılık iç içe sektörler. Bu anlamda bu arazide hayvancılığa yönelik ürünler de yetiştirilebilir. Bu hem Türk firmaları hem de bizim açımızdan kolaylık sağlayacaktır." diye konuştu.

"Sudan hayvancılık yatırımları alanında bakir bir ülke"

TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç da Türkiye'nin, dünyanın her yerinde yatırımlar yapan ve tarım sektöründe öncü ülkelerden olduğunu söyledi.

Türkiye'de hayvan sayısının sürekli arttığına işaret eden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Sudan, hayvancılık yatırımları alanında bakir bir ülke. Önemli olan ilişkilerimizin şimdi olduğu gibi ilerlemesi. Biz her zaman Sudan'da ortak projeler ve şahsi yatırımlar yapma noktasında hazırız. Sudan, hem arazi hem de yeni hükümetin yaklaşımları noktasında bizim için çok değerli. Biz orada da üreticilerimizi bilgilendirmek ve destek olmak adına elimizden geleni yaparız."