Sudan, Hizbullah ve Hamas'ın ofislerini kapatacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sudan, Hizbullah ve Hamas'ın ofislerini kapatacak - Son Dakika

Sudan, Hizbullah ve Hamas'ın ofislerini kapatacak

6 saat önce

Sudan'ın, terörü destekleyen devletler listesinden çıkmak için ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hizbullah ve Hamas'ın ofislerini kapatacağı bildirildi.

Sudan, Hizbullah ve Hamas'ın ofislerini kapatacak, System.String[]

Sudan'ın, terörü destekleyen devletler listesinden çıkmak için ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hizbullah ve Hamas'ın ofislerini kapatacağı bildirildi.

Hükümete yakın bir kaynak, Middle East Eye (MEE) haber sitesine yaptığı açıklamada, Abdullah Hamduk hükümetinin ABD'nin terörist olarak tanımladığı Hizbullah ve Hamas gibi yabancı grupların ofislerini kapatacağını söyledi.

Kaynak, "Aslında Sudan'ın bu gruplarla hiçbir bağlantısı yok. Sudan'ın çıkarları her şeyin üstünde. Son birkaç yıldır varlıklarını gizlemişlerdi ancak herhangi bir kimsenin bundan sonraki varlığına müsamaha göstermeyiz." ifadelerini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, söz konusu grupların Doğu Afrika ülkesi Sudan'dan çıkarılmasının ABD hükümetini Hartum'un terör listesinden çıkarılması konusunda ikna etmek için yapıldığını belirtti.

ABD yönetimi, Sudan'ı, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle 1993'te "terörü destekleyenler" listesine almıştı.

ABD-Sudan ilişkileri, Ömer el-Beşir'in nisan ayındaki askeri darbeyle görevine son verilmesinin ardından normalleşmeye başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 4 Aralık'ta Twitter'dan ABD ve Sudan'ın 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atayacağını açıklamıştı.

Sudan'da darbenin ardından göreve gelen hükümetin başlıca gündem maddelerinden ekonomik krizin aşılması, önemli ölçüde ABD yaptırımlarının kaldırılmasına bağlı bulunuyor. 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Hamas, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Senatör Graham, Trump'ın Afganistan'dan asker çekileceğini açıklayacağını duyurdu
Ünlü oyuncu Bella Thorne'un sütyenli paylaşımı sosyal medyayı salladı BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış Trump'a yönelik azil raporu açıklandı

Son Dakika Haberleri
05:05 Yoğun sis, Başkent'te etkili oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
05:00 YOĞUN SİS, BAŞKENT'TE ETKİLİ OLDU: SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika
04:04 Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları göstericilerin çadırlarını yaktı - Son Dakika
03:54 Anayasa Mahkemesi üç siyasi parti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
03:44 Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Suudi Arabistan'la gerçek bir diyalogdan söz etmek için erken" - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 05:14:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan, Hizbullah ve Hamas'ın ofislerini kapatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]