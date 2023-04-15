Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri: Ordu, başkentteki karargahımıza saldırdı - Son Dakika
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Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri: Ordu, başkentteki karargahımıza saldırdı

15.04.2023 12:18
Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri: Ordu, başkentteki karargahımıza saldırdı

Sudan'ın çeşitli kentlerinde sabah saatlerinden bu yana yoğun silah seslerinin yükselmesinin ardından Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ordu birliklerinin başkent Hartum'daki karargahlarına kapsamlı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Sudan'ın çeşitli kentlerinde sabah saatlerinden bu yana yoğun silah seslerinin yükselmesinin ardından Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ordu birliklerinin başkent Hartum'daki karargahlarına kapsamlı saldırı düzenlediğini duyurdu.

HDK, sabah saatlerinden bu yana yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"HDK, 15 Nisan Cumartesi sabahı, orduya bağlı büyük bir silahlı kuvvetin Hartum'daki Soba kamp alanımızdaki kuvvetlerimizin karargahına girerek orada bulunan kuvvetleri kuşatması ve ardından tüm gücüyle onlara kapsamlı bir saldırı düzenlemesinin şaşkınlığı içerisinde. ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan dörtlü mekanizma ile arabuluculuk faaliyetlerini sürdüren Sudan Kurtuluş Ordusu Hareketi lideri Mini Arko Minawi, Adalet ve Eşitlik Hareketi lideri Cibril İbrahim ve Kuzey Halk Hareketi lideri Malik Agar'ı bu konuda bilgilendirdik."

Ayrıca açıklamada, "Sudan halkını, uluslararası ve bölgesel kamuoyunu bu korkakça davranışı kınamaya ve Sudan halkını bu kritik tarihi anda birleşmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

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