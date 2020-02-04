Sudan hükümeti, Burhan-Netanyahu görüşmesinden haberi olmadığını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sudan hükümeti, Burhan-Netanyahu görüşmesinden haberi olmadığını açıkladı - Son Dakika

Sudan hükümeti, Burhan-Netanyahu görüşmesinden haberi olmadığını açıkladı

19 dakika önce

Sudan hükümeti, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uganda'daki görüşmesiyle ilgili kendilerine bilgi verilmediğini bildirdi.

Sudan hükümeti, Burhan-Netanyahu görüşmesinden haberi olmadığını açıkladı, System.String[]

Sudan hükümeti, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uganda'daki görüşmesiyle ilgili kendilerine bilgi verilmediğini bildirdi.

Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, yaptığı yazılı açıklamada, "Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uganda'da bir araya geldiğini basından öğrendik. Görüşmeyle ilgili bilgilendirilmedik, bu konuda bizimle istişare de yapılmadı." Egemenlik Konseyi Başkanının dönüşünün ardından yapılacak açıklamaları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ile barış anlaşmaları yapan Mısır ve Ürdün dışında hiçbir Arap ülkesinin Tel Aviv yönetimiyle resmi ilişkisi bulunmuyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmişti.

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullanmıştı.

Hükümet, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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