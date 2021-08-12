Sudan hükümeti Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı ile mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, "Darfur olayları" ile ilgili yargılamalarda ve tutuklama emirlerinin yerine getirilmesinde iş birliği için Sudan hükümetiyle Savcılık ofisi arasında mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Han, UCM'nin internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Sudan Egemenlik Konseyi'nin devam eden davalara ilişkin tüm delilleri mahkemeye ulaştırmasını isteyen Han, mahkeme çalışanlarının Sudan'daki çalışmalarını bağımsız yürütebilmesinin önemine dikkati çekti.

Han, mahkemenin hakkında karar çıkardığı Sudanlıların yakalanabilmesinin hükümetin desteğiyle mümkün olduğunu belirterek, Sudan hükümetiyle UCM Savcılık ofisi arasında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti.

Başsavcı Han, mutabakatın, Darfur savaşı mağdurları için adaletin sağlanmasına ve mahkemenin işinin kolaylaşmasına yardımcı olacağına inandığını belirtti.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, dün, Bakanlar Kurulunun eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve diğer isimlerin UCM'ye teslim edilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan'ın UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyinde alınan karar sayesinde, UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

UCM, 20 ay devam eden ön incelemenin ardından Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla beş zanlı hakkında 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkartmıştı.

Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Kuşayb'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor.

Ali Kuşayb, Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı oldu.