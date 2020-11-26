Sudan hükümeti yaptırımların kaldırılması ile petrolde kendine yeterliliği hedefliyor - Son Dakika

Sudan hükümeti yaptırımların kaldırılması ile petrolde kendine yeterliliği hedefliyor

26.11.2020 20:25
Sudan hükümeti yaptırımların kaldırılması ile petrolde kendine yeterliliği hedefliyor, System.String[]

Sudan hükümeti, tekrarlayan yakıt krizlerinin önüne geçmek için yerli üretimi artırıp, ithalatı azaltarak akaryakıtta kendi kendine yeterliliği sağlamaya çalışıyor.

Sudan hükümeti, tekrarlayan yakıt krizlerinin önüne geçmek için yerli üretimi artırıp, ithalatı azaltarak akaryakıtta kendi kendine yeterliliği sağlamaya çalışıyor.

Sudan'ın 20 yılı aşkındır ekonomik yaptırımlar altında olması, yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor.

İthalat masraflarını ödemek için gereken dövizin bulunmaması sebebiyle yakıt krizi sürekli tekrarlıyor.

Güney Sudan'ın 2011'de ayrılmasının ardından Sudan'ın petrol üretimi, günlük 450 bin varilden 60 bin varile düştü ve bu durum, Hartum'un petrol ürünlerinin yüzde 60'ından fazlasını ithal etmesi zorunluluğunu doğurdu.

Yerel üretimi artırma planları

Enerji ve Maden Bakanlığı Yetkilisi Hamid Süleyman Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek 6 ay boyunca petrol üretimini artırmak için acil eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Gerekli finansman konusunda çalıştıklarını belirten Hamid, "5 yıl içerisinde günlük petrol üretimini 127 bin varile çıkarma gibi bir planımız daha var." dedi.

Hamid, "Sudan'ın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasının ardından petrolde kendine yeterli seviyeye gelebiliriz. Fırsatlar, yabancı yatırımcıları çekmek için olgunlaştı." ifadelerini kullandı.

Sudanlı yetkili, petrol türevlerinde kendi kendine yeterlilik aşamasına ithalata gerek kalmadan ulaşmak için günde 140 bin varil petrol üretmeleri gerektiğini vurguladı.

Günlük benzin ihtiyacının 4 bin 500 ton, üretimin ise 2 bin 600 ton olduğunu söyleyen Hamid, günlük 10 bin tonluk mazot ihtiyacına karşın yerel üretimin günlük 4 bin 700 ton olduğuna dikkati çekti.

Petrol sahaları, uluslararası şirketlere açılacak

Hamid, hükümetin petrol üretimini artırmak amacıyla üretim yapılan ve diğer sahaları uluslararası şirketlere açmayı planladığını ifade etti.

Sudan'ın 6 milyar varil petrol rezervi olduğu değerlendiriliyor ancak üretimde kendine yetebilmesi için yeni sahaların keşfinin yanı sıra mevcutlarının da geliştirilmesi gerekiyor.

ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin'e 1991-1996'da kucak açtığı için terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle "kara listeye" aldığı Sudan'a 1997'de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim Cuma günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.?

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.?

Sudan'ın Washington Büyükelçisi Nureddin Sati, çarşamba günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin ABD'nin terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılmasının 11 Aralık'ta gerçekleşeceğini açıklamıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sudan hükümeti yaptırımların kaldırılması ile petrolde kendine yeterliliği hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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