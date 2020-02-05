Sudan hükümetinden Netanyahu ile bilgi vermeden görüşen Orgeneral Burhan'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sudan hükümetinden Netanyahu ile bilgi vermeden görüşen Orgeneral Burhan'a tepki - Son Dakika

Sudan hükümetinden Netanyahu ile bilgi vermeden görüşen Orgeneral Burhan'a tepki

6 saat önce

Sudan Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın hükümetin bilgisi dışında İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesini, ülkesinin İsrail ile normalleşmeye karşı sabit tutumunun ihlali olarak değerlendirdi.

Sudan hükümetinden Netanyahu ile bilgi vermeden görüşen Orgeneral Burhan'a tepki, System.String[]

Sudan Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın hükümetin bilgisi dışında İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesini, ülkesinin İsrail ile normalleşmeye karşı sabit tutumunun ihlali olarak değerlendirdi.

Sözcü Salih, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Orgeneral Burhan'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine tepki gösterdi.

Burhan'ın Netanyahu ile hükümetin bilgisi dışında bir araya gelmekle Sudan'ın dış ilişkilerini eline aldığını kaydeden Salih, Konsey Başkanının Anayasal Bildiri'ye aykırı olarak tek taraflı karar aldığını ve yürütme organının yetkilerini ihlal ettiğini belirtti.

Salih, İsrail ile kapalı kapılar ardında tek taraflı görüşülmesinin ve karar alınmasının, Sudan'ın "Filistin halkının meşru haklarını tanımadıkça İsrail ile normalleşmenin mümkün olmayacağı" şeklindeki değişmez duruşunu ihlal ettiğini vurguladı.

Geçiş dönemindeki yönetim mekanizmalarının böyle bir karar almaya yetkili olmadığını aktaran Salih, parlamento ve seçilmiş bir hükümetin ancak böyle bir karar alabileceğini kaydetti.

Burhan-Netanyahu görüşmesi tartışmalara neden olmuştu

Orgeneral Burhan, 3 Ocak'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Netanyahu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullanmıştı.

İsrail, 1967'de Filistin topraklarının işgaline tepki olarak ilişkilerini kesen Afrika ve Körfez ülkeleri ile yeniden arasını düzeltmek istiyor.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail ile barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail ile müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:10 Kaynak: AA
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