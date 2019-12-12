Sudan ile BAE arasında iş birliği vurgusu - Son Dakika
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Sudan ile BAE arasında iş birliği vurgusu

6 saat önce

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Muhammed Sani er-Rumeysi ile bir araya geldi.

Sudan ile BAE arasında iş birliği vurgusu, System.String[]

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Muhammed Sani er-Rumeysi ile bir araya geldi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, resmi ziyaret kapsamında dün Hartum'a gelen Rumeysi ile Burhan'ın görüşmesinde Sudan-BAE ve bölge ülkeleri arasındaki ortak iş birliğinin önemi vurgulandı, askeri iş birliğinin güçlendirilmesi, tecrübe paylaşımı gibi konular ele alındı.

Burhan, BAE'nin Sudan halkının menfaatlerini düşünen olumlu tutumundan övgüyle söz etti.

BAE Genelkurmay Başkanı Rumeysi de özellikle iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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