Sudan ile Etiyopya, sınırların iki ordunun tam koordinasyonuyla kontrolünde anlaştı - Son Dakika

Sudan ile Etiyopya, ortak sınır hattının tam koordinasyonla kontrolü, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele konularında anlaşma sağladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı binasında Sudan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Osman el-Hüseyin başkanlığındaki askeri heyet ile Etiyopya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Adem Muhammed Mahmud başkanlığındaki askeri heyet bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, sınırlar ve güvenlikle ilgili askeri meseleler ele alındı.

Sudan Genelkurmay Başkanı Hüseyin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerden övgüyle söz etti.

Tarafların tam koordinasyonla sınırların kontrolü, kaçakçılık ve uyuşturucuyla ilgili suçlarla mücadele konusunda iş birliğini ele aldığını belirten Hüseyin, ortak sınırları güvence altına almak için kesin ve kalıcı anlaşmaya varıldığının altını çizdi.

"Tam bir uzlaşı sağlandı"

Etiyopya Genelkurmay Başkanı Mahmud, ülkesinin Sudan ile iyi ilişkiler sürdürme gayretinde olduğunu söyledi.

Görüşmede, sınırlardaki tüm sorunları ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak çabaları koordine etmenin yollarını ele aldıklarını vurgulayan Mahmud, bu hususta tam uzlaşı sağlandığını kaydetti.

Mahmud, tarafların yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sınırlarda alınacak tedbirleri de görüştüğünü belirtti.

Statüsü tartışmalı Faşka bölgesi

Mahmud'un ziyaretinin, Sudan ordusunun 30 Mart'ta Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine 25 yıl sonra yeniden asker konuşlandırmasıyla yaşanan gerginliğin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Bölgede, özellikle yağmur mevsiminde her iki ülkeden çiftçiler arasında şiddet olayları yaşanıyor.

Bölgede Etiyopya askeri bulunmazken silahlı grupların, Sudanlı çiftçileri taciz ve tehdit ettiği belirtiliyor.