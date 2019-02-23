Sudan ile Güney Sudan Sınır Belirleme Çalışmalarına Başladı

Sudan ile Güney Sudan, ihtilaflı sınır bölgeleri sorununun çözülmesi için ortak çalışmalara başladı.

Sudan ile Güney Sudan, ihtilaflı sınır bölgeleri sorununun çözülmesi için ortak çalışmalara başladı.



Sudan resmi haber ajansının açıklamasına göre, Sudan ve Güney Sudan, iki ülke arasındaki sınırın tam olarak belirlenmesi için ortak teknik komisyon toplantılarına Sudan'ın başkenti Hartum'da başladı.



Toplantılarda sınırın belirlenmesi için sahada gerekli tüm incelemelerin yapılması konusu görüşülecek.



Komisyon, Kasım 2017'de yaptığı açıklamada, iki ülke arasında 2 bin 400 kilometrelik sınır hattındaki ihtilaflı bölgeler konusunda tam uzlaşı sağlanamadığını açıklamıştı.



Güney Sudan, 2011'de Sudan'dan ayrıldıktan sonra Hartum ve Cuba yönetimi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Eylül 2012'de 9 ortak iş birliği anlaşması imzalamıştı.



Cuba yönetiminin petrolünün Sudan toprakları üzerinden ihracatı ve sınır ticareti gibi anlaşmalar yapılmış, ancak ihtilaflı bazı sınır bölgeleri sorunu bugüne dek çözülememişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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