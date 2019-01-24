Son Dakika Haberleri: Sudan'ın 5 Kentinde Gösteriler Devam Ediyor

Sudan'ın 5 Kentinde Gösteriler Devam Ediyor

38 dakika önce

Sudan'ın beş kentinde düzenlenen gösterilerde Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e "görevi bırak" çağrısı yapıldı.

Sudan'ın 5 Kentinde Gösteriler Devam Ediyor, System.String[]
Sudan'ın beş kentinde düzenlenen gösterilerde Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e "görevi bırak" çağrısı yapıldı.

Farklı meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Hartum, Gadarif, Vad Medeni, Menakıl ve Sennar kentlerinde düzenlenen yaklaşık 30 farklı gösteride, eylemciler, ülkedeki ekonomik durumu protesto ederek, Beşir'in görevini bırakmasını istedi.

Gadarif'te göstericiler, kentteki meclis binasına giden ana yolları trafiğe kapatırken, başkent Hartum'daki eylemler Abbasiye, Umbada, Kelakile mahallelerinde yoğunlaştı.

Gösteriler 19 Aralık'ta başladı

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başladı ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüştü.

Sudan hükümetinin açıklamalarına göre, gösterilerde bugüne kadar 26 kişi hayatını kaybetti, Uluslararası Af Örgütü ise ölü sayısının 40'a ulaştığını ifade ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:40 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emiliano Sala'nın Pilotu Son Uçuşundan Önce: Biraz Paslanmışım Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti

Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:18:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'ın 5 Kentinde Gösteriler Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]