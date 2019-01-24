Sudan'ın 5 Kentinde Gösteriler Devam Ediyor

Sudan'ın beş kentinde düzenlenen gösterilerde Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e "görevi bırak" çağrısı yapıldı.

Sudan'ın beş kentinde düzenlenen gösterilerde Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e "görevi bırak" çağrısı yapıldı.



Farklı meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Hartum, Gadarif, Vad Medeni, Menakıl ve Sennar kentlerinde düzenlenen yaklaşık 30 farklı gösteride, eylemciler, ülkedeki ekonomik durumu protesto ederek, Beşir'in görevini bırakmasını istedi.



Gadarif'te göstericiler, kentteki meclis binasına giden ana yolları trafiğe kapatırken, başkent Hartum'daki eylemler Abbasiye, Umbada, Kelakile mahallelerinde yoğunlaştı.



Gösteriler 19 Aralık'ta başladı



Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başladı ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüştü.



Sudan hükümetinin açıklamalarına göre, gösterilerde bugüne kadar 26 kişi hayatını kaybetti, Uluslararası Af Örgütü ise ölü sayısının 40'a ulaştığını ifade ediyor.

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