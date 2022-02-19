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Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğinden KBÜ Rektörü Polat'a ziyaret - Son Dakika

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğinden KBÜ Rektörü Polat'a ziyaret

19.02.2022 09:50
Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğinden KBÜ Rektörü Polat'a ziyaret

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğinden gelen heyeti makamında ağırladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğinden gelen heyeti makamında ağırladı.

KBÜ'den yapılan açıklamada, Sudan uyruklu öğrenciler tarafından üniversitede düzenlenen "Geleneksel Gün Kutlamaları" etkinliğine katılmak üzere Karabük'e gelen Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Nura Osman Suleiman, askeri ataşe Adil Ismail Elfaki ve ataşe Adam Idris, Rektör Polat'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polat, KBÜ'nün Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran üniversite olduğunu belirtti.

KBÜ'de eğitim alan öğrencilerin çok kültürlü bir ortamda akademik eğitim gördüklerini aktaran Polat, Sudan ile KBÜ arasındaki iş birliklerini artırmak istediklerini kaydetti.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve günün anısına fotoğraf çekilmesinin ardından son buldu.

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Refik Polat, Karabük, Ankara, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğinden KBÜ Rektörü Polat'a ziyaret - Son Dakika


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