Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Mustafa'dan KBÜ'ye ziyaret - Son Dakika

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Mustafa'dan KBÜ'ye ziyaret

10.11.2020 20:53
Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Mustafa'dan KBÜ'ye ziyaret, System.String[]

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına düzenlenen görüşmede Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun ile KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kerim Tanış da hazır bulundu.

Büyükelçi Mustafa, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyükelçi olarak 2 ay önce göreve başladım. Uzun yıllardır Türkiye ile iyi ikili ilişkilerimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2016'da Sudan'ı ziyaret etti. Her alanda Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Tabii ki öncelikli alanlardan biri de yüksek öğretim. Karabük Üniversitesinde eğitim alan Sudanlı öğrenciler var. Daha fazla öğrenci üniversitenizde eğitim alsın istiyoruz. Karabük Üniversitesi ile Sudan'da bulunan bir üniversitemizi 'kardeş üniversite' olarak ilan edebiliriz."

Rektör Prof. Dr. Polat da 2018'de Sudan'ı ziyaret ettiğini aktardı.

Ziyaret sırasında Sudan'da bulunan bazı üniversitelerle görüşmeler yapıp anlaşmalar imzaladıklarını anlatan Polat, şöyle devam etti:

"Sadece öğrenci değişimi konusunda değil birçok konuda iş birliği yapabiliriz. Ortak kongreler, araştırma projeleri gibi bilimsel etkinliklerde paydaş olabiliriz. Afrika'dan çok sayıda öğrenci Karabük Üniversitesinde eğitim alıyor. Sudanlı öğrenci sayısını da artırmak isteriz ancak bu değişim karşılıklı olmalı. Özellikle, ilahiyat fakültesinde öğrenim gören öğrencilerimiz Sudan'da Arapça eğitimi alabilirler."

Ziyaretin ardından Demir Çelik Enstitüsü, kütüphane ve Nostaljik Açık Hava Araç Müzesi gezildi.

Türkiye, Karabük, Ankara, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Mustafa'dan KBÜ'ye ziyaret - Son Dakika


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