Sudan'ın Asya ve Uzak Doğu menşeli motor taksisi: "Rakşa" - Son Dakika
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Sudan'ın Asya ve Uzak Doğu menşeli motor taksisi: "Rakşa"

25.02.2022 12:45

Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen "Rakşa" adlı üç tekerlekli motor taksi, Sudan'da fiyatı ve farklı bir seyahat tecrübesi sunması dolayısıyla tercih ediliyor.

Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen "Rakşa" adlı üç tekerlekli motor taksi, Sudan'da fiyatı ve farklı bir seyahat tecrübesi sunması dolayısıyla tercih ediliyor.

Ulaşım, taşımacılık ve okul servisi hizmetinde yaygın kullanılan, kapısı ve emniyet kemeri bulunmayan Rakşa'nın, başkentin merkezi noktaları ve köprülerde kullanımına izin verilmiyor.

Rakşalar, küçük boyutları sayesinde yoğun trafikte kolayca ilerleyebilme ve açık havada yolculuk imkanı tanıdığından diğer ulaşım vasıtalarına nazaran daha avantajlı bir konumda yer alıyor.

Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden özellikle Hindistan ve Çin'den getirtilen Rakşa, Hartum'un tozlu yolları ve yakıcı sıcağına rağmen hala binlerce kişinin başlıca ulaşım tercihi.

Orta Doğu ve Afrika'nın birçok ülkesinde alternatif ulaşım aracı olan üç tekerlekli taksiler; "Keke", "Bajaj", "Tuktuk", "Rikşav" gibi farklı isimlerle de biliniyor.

Sudan'ın Asya ve Uzak Doğu menşeli motor taksisi: Rakşa
Sudan'ın Asya ve Uzak Doğu menşeli motor taksisi: Rakşa
Sudan'ın Asya ve Uzak Doğu menşeli motor taksisi: Rakşa

YORUMLAR
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Uzak Doğu, Taksi, Sudan, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'ın Asya ve Uzak Doğu menşeli motor taksisi: 'Rakşa' - Son Dakika


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