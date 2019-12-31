Sudan'ın bağımsızlığının 64. yıl dönümü - Son Dakika
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Sudan'ın bağımsızlığının 64. yıl dönümü

6 saat önce

Sudan'ın 1 Ocak 1956 tarihinde Mısır ve İngiliz hakimiyetine son vererek bağımsızlığını ilan etmesinin 64. yıl dönümü, başkent Hartum'daki başkanlık sarayında düzenlenen törenle kutlandı.

Sudan'ın 1 Ocak 1956 tarihinde Mısır ve İngiliz hakimiyetine son vererek bağımsızlığını ilan etmesinin 64. yıl dönümü, başkent Hartum'daki başkanlık sarayında düzenlenen törenle kutlandı. Törene Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da katıldı.

Sudan'ın bağımsızlığının 64. yıl dönümü

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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