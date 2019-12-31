Sudan'ın bağımsızlığının 64. yıl dönümü - Son Dakika

Sudan'ın bağımsızlığının 64. yıl dönümü
6 saat önce
Sudan'ın 1 Ocak 1956 tarihinde Mısır ve İngiliz hakimiyetine son vererek bağımsızlığını ilan etmesinin 64. yıl dönümü, başkent Hartum'daki başkanlık sarayında düzenlenen törenle kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:42 Kaynak: AA
Sudan'ın 1 Ocak 1956 tarihinde Mısır ve İngiliz hakimiyetine son vererek bağımsızlığını ilan etmesinin 64. yıl dönümü, başkent Hartum'daki başkanlık sarayında düzenlenen törenle kutlandı. Törene Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da katıldı.
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