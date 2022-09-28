Sudan'da "Peygamber Alayı" düzenlendi - Son Dakika
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Sudan'da "Peygamber Alayı" düzenlendi

28.09.2022 23:54

Sudan'ın başkenti Hartum'da Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümünün yaklaşması münasebetiyle "Peygamber Alayı" gerçekleştirildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümünün yaklaşması münasebetiyle "Peygamber Alayı" gerçekleştirildi.

Burhaniye Camisi'nden hareket eden ve askeri bandonun da eşlik ettiği yüzlerce Sudanlı, dualar ve ilahiler eşliğinde Seccane bölgesindeki Mevlid-i Nebevi Meydanı'na kadar kortej oluşturdu.

Her yıl hicri takvime göre Hazreti Muhammed'in doğduğu ay olan Rebiulevvel'in ilk haftasında ülkedeki meydanlarda çeşitli anma törenleri düzenleniyor.

Sudan'da geleneksel peygamber alaylarında davul ve teflerle ritim tutulurken, sufiler kaside ve ilahiler seslendiriyor.

Bu yıl veladet kandili 7 Ekim cuma akşamı idrak edilecek.

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Kaynak: AA

Hz Muhammed, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da 'Peygamber Alayı' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'da "Peygamber Alayı" düzenlendi - Son Dakika
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