Sudan'ın başkenti Hartum'da sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı - Son Dakika

Sudan'da hükümet, başkent Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Nisan'dan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağını yarından itibaren 14 gün uzatma kararı aldı.

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, yaptığı basın açıklamasında, Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin onayıyla 19 Mayıs'tan itibaren Hartum'da sokağa çıkma yasağının 14 gün uzatıldığını belirtti.

Kovid-19'un yayılmasının önlenmesinde mevcut tedbirlerin katkısının görüldüğünü ifade eden Salih, halka bayram günlerinde de uyarı ve kararlara uymaları çağrısında bulundu.

Vakaların yaklaşık yüzde 80'inin başkent Hartum'da tespit edildiğinin altını çizen Salih, şehirlerarası seyahat yasağına özellikle bayramda uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Ülkede şimdiye kadar 2 bin 591 kişide Kovid-19 tespit edildi, 105 kişi yaşamını yitirdi.

Doğu Afrika'da en fazla vakanın görüldüğü Sudan'da son bir haftada binin üzerinde kişi hastalığa yakalandı.