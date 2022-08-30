Sudan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Sudan'ın başkenti Hartum'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinde düzenlenen programa, Büyükelçi İrfan Neziroğlu, Sudan Genelkurmay 2. Başkanı Abbas Hasan Abbas, Deniz Kuvvetleri Komutanı Mahcub Buşra Ahmed, Sudan'da bulunan farklı ülkelerin askeri ataşeleri, Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve büyükelçilik personeli katıldı.

Saygı duruşu, Türkiye ve Sudan milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesajı Türkçe ve Arapça okundu.

Büyükelçi Neziroğlu, programda yaptığı konuşmada, "Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümü ile birlikte sizlere veda etmenin gururunu yaşıyorum. Burada yaklaşık 5 yıl süren görev süremiz sona erdi. Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda ikili ilişkileri bütün zorluklara ve olumsuzluklara rağmen ileriye taşıdık. Geride güzel bir iz bıraktığımızı düşünüyorum." dedi.

Türk ve Sudan mutfağına ait yiyecek ve içeceklerin ikram edildiği program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.