Sudan'da morglardaki binlerce kimliksiz cesedin defnedilememesi halkın tepkisini çekti

Sudan'ın başkenti Hartum'daki morglarda bazıları yaklaşık 3 yıldır bekleyen kimlikleri belirsiz binlerce cesedin, savcılık soruşturması sonuçlanmadığı için defnedilememesine halk tepki gösterdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Hartum'un farklı bölgelerindeki morgların yakınlarında yaşayanlar, kapasite yetersizliği nedeniyle istiflenen ve elektrik kesintileri nedeniyle kokuşan cesetlerin defnedilmesinden şikayetçi oldu ve soruna çözüm talep etti.

Bazı cesetlerin, 2019'da ordu karargahı önünde askeri yönetim karşıtı oturma eylemi düzenledikten sonra kendilerinden haber alınamayan protestoculara ait olduğu iddia ediliyor.

Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu yetkilileri konuya ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyecek.